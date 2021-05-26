Авиакомпания Air France 26 мая вынуждена была отменить авиарейс из Парижа в Москву из-за того, что необходим обход воздушного пространства Беларуси.

Борт AF 1154 должен был вылететь из Парижа в 10:20 и приземлиться в российской столице в 15:00. Пассажиры прошли регистрацию, но после трех часов ожидания в салоне авиалайнера им объявили об отмене рейса. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал российский теннисист Евгений Кафельников.

"@уеть! Мой товарищ сейчас должен был лететь из Парижа в Москву рейсом AF 1154. Полет должен был выполняться в облет РБ (Республики Беларусь - Ред.). Три часа просидели в самолете, и в итоге рейс отменили. Сотрудники АF сказали, что РФ не дала разрешения на пролет по новому коридору", - написал в соцсети спортсмен.

Позже представитель Air France подтвердил РИА Новости перенос рейса Москва-Париж в среду, объяснив его обходом воздушного пространства Беларуси.

"Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что рейс перенесен на 27 мая и это единичный случай, а проблем с другими рейсами не было.

"Только этот рейс был перенесен", - уточнил он.

Напомним, после инцидента в аэропорту Минска с вынужденной посадкой самолета Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича, несколько авиакомпаний мира закрыли авиасообщение с Беларусью.

Европейская холдинговая авиакомпания Air France прекратила полеты в Беларусь и над ее территорией "до дальнейшего уведомления" на фоне выводов Европейского совета.