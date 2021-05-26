Украинцев призвали обратить внимание на свое здоровье. Фото: Страна

Знание факторов риска появления и развития рака кожи (меланомы) может помочь выбрать более ответственный образ жизни и снизить вероятность заболевания. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Медики  перечислили факторы риска, которые могут увеличить шансы человека заболеть меланомой:

  • Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения.
  • Искусственный загар. Использование соляриев или солнечных ламп.
  • Родинки. Особенно стоит обратить внимание на их количество на вашем теле или наличие диспластических невусов (это большие родинки, имеющих неправильную форму и цвет). Врач может рекомендовать регулярные обследования или фотографирование родинок, чтобы отслеживать их изменения.
  • Светлая кожа. Люди со светлой кожей лица, рыжими волосами, голубыми глазами имеют больший риск развития меланомы, ведь светлая кожа склонна к ожогам на солнце.
  • Семейная история болезни. Если в анамнезе близких родственников была меланома, риск заболеть увеличивается.
  • Если был рак кожи был у человека в прошлом.
  • Ослабленная или подавленная иммунная система.
  • Возраст. Подавляющее большинство людей с диагнозом меланома имеет 65 лет, однако у молодых людей меланома встречается чаще, чем другие виды рака.

"Конечно, не все люди, которые имеют перечисленные факторы риска в своей жизни, заболеют раком кожи. Однако, если соблюдать правила и следить за своим здоровьем, риск заболеть меланомой значительно снижается", - говорится в сообщении.

Также медики призывают украинцев записаться на прием к семейному врачу, если вы заметили изменения на коже или просто хотите проконсультироваться относительно факторов риска.

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