В МОЗ объяснили украинцам, кто рискует заболеть раком кожи
Знание факторов риска появления и развития рака кожи (меланомы) может помочь выбрать более ответственный образ жизни и снизить вероятность заболевания. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Медики перечислили факторы риска, которые могут увеличить шансы человека заболеть меланомой:
- Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения.
- Искусственный загар. Использование соляриев или солнечных ламп.
- Родинки. Особенно стоит обратить внимание на их количество на вашем теле или наличие диспластических невусов (это большие родинки, имеющих неправильную форму и цвет). Врач может рекомендовать регулярные обследования или фотографирование родинок, чтобы отслеживать их изменения.
- Светлая кожа. Люди со светлой кожей лица, рыжими волосами, голубыми глазами имеют больший риск развития меланомы, ведь светлая кожа склонна к ожогам на солнце.
- Семейная история болезни. Если в анамнезе близких родственников была меланома, риск заболеть увеличивается.
- Если был рак кожи был у человека в прошлом.
- Ослабленная или подавленная иммунная система.
- Возраст. Подавляющее большинство людей с диагнозом меланома имеет 65 лет, однако у молодых людей меланома встречается чаще, чем другие виды рака.
"Конечно, не все люди, которые имеют перечисленные факторы риска в своей жизни, заболеют раком кожи. Однако, если соблюдать правила и следить за своим здоровьем, риск заболеть меланомой значительно снижается", - говорится в сообщении.
Также медики призывают украинцев записаться на прием к семейному врачу, если вы заметили изменения на коже или просто хотите проконсультироваться относительно факторов риска.
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