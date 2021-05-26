Знание факторов риска появления и развития рака кожи (меланомы) может помочь выбрать более ответственный образ жизни и снизить вероятность заболевания. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Медики перечислили факторы риска, которые могут увеличить шансы человека заболеть меланомой:

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения.

Искусственный загар. Использование соляриев или солнечных ламп.

Родинки. Особенно стоит обратить внимание на их количество на вашем теле или наличие диспластических невусов (это большие родинки, имеющих неправильную форму и цвет). Врач может рекомендовать регулярные обследования или фотографирование родинок, чтобы отслеживать их изменения.

Светлая кожа. Люди со светлой кожей лица, рыжими волосами, голубыми глазами имеют больший риск развития меланомы, ведь светлая кожа склонна к ожогам на солнце.

Семейная история болезни. Если в анамнезе близких родственников была меланома, риск заболеть увеличивается.

Если был рак кожи был у человека в прошлом.

Ослабленная или подавленная иммунная система.

Возраст. Подавляющее большинство людей с диагнозом меланома имеет 65 лет, однако у молодых людей меланома встречается чаще, чем другие виды рака.

"Конечно, не все люди, которые имеют перечисленные факторы риска в своей жизни, заболеют раком кожи. Однако, если соблюдать правила и следить за своим здоровьем, риск заболеть меланомой значительно снижается", - говорится в сообщении.

Также медики призывают украинцев записаться на прием к семейному врачу, если вы заметили изменения на коже или просто хотите проконсультироваться относительно факторов риска.

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