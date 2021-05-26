В четверг, 27 мая, в Киеве ожидается гроза (I уровень опасности, желтый). Об этом жителей столицы предупреждает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Также прогнозируют местами небольшой дождь ночью и умеренный кратковременный дождь днем, переменную облачность, ветер южный, 5-10 м/сек, температура ночью +13-15 градусов, днем +21-23", - говорится в сообщении.

Как добавили в КГГА, на местах возможных подтоплений во время интенсивных дождей будет дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора".

"В частности, предприятие имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств: мотопомпы, гидромониторы, насосные станции и т.д. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора", - говорится в сообщении КГГА.

Ранее "Страна" писала о том, что в четверг циклона Nathan принесет в Украину дождь и жару до +28. Карта погоды по областям.

Также мы сообщали, что в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза и шквальной ветер.