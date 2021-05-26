На заседании Кабмина 26 мая министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко озвучил протокольное решение, наработанное его ведомством совместно с Минздравом и МИД. Оно касается внесения изменений в постановление правительства от 9 декабря 2020 года № 1236 о смягчении карантинных требований в сфере культуры и туризма.

Об этом Ткаченко сообщил в своем Фейсбуке.

В зависимости от эпидемической ситуации и зонирования министр предложил следующее:

расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий;

позволить работать разным типам заведений размещения;

снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины;

позволить пересечение украинской границы иностранцам с документом, подтверждающим получение полного курса вакцинации от COVID-19 разрешенными ВОЗ препаратами и упростить условия въезда для стран из приоритетных туристических рынков.

"Предварительно планируем, что эти или некоторые из этих пунктов будут действовать при условии отрицательного теста на COVID-19 или при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 у посетителей, организаторов и т.д.", - написал Ткаченко.

Он добавил, что в министерстве стремятся добиться хороших условий для работы учреждений в сфере культуры, туризма и гостеприимства, поскольку они понесли наибольшие потери во время карантина. Да и сейчас они продолжают работать вполсилы.

Также Ткаченко сообщил, что сейчас уже сформированы детальные предложения предметных изменений в постановление, которые согласовываются в диалоге с новым министром здравоохранения Виктором Ляшко.

Пост чиновника прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Сегодня Кабмин принял по инициативе главы Минкульта Александра Ткаченко протокольное поручение (не путать с решением) изменить правило поседения ночных клубов и массовых мероприятий и упростить въезд в Украину иностранцев. В частности, предлагаемся снять ограничения на время работы заведений и пускать в клубы и на концерты людей со справками о прохождении вакцинации либо с негативным тестом. Также предлагается разрешить взъезжать без ограничений в Украину иностранцам, прошедшими вакцинацию, а также "с приоритетных туристических рынков", - написал канал.

Ранее "Страна" сообщала о том, что на заседании Кабинета министров 26 мая Ткаченко сказал об ослаблении карантинных мер для проведения массовых культурных мероприятий.

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