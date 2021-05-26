Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с американскими и европейскими дипломатами, в ходе которой обсудил реформы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в среду, 26 мая.

На встрече присутствовали глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас, временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин, временный поверенный по делам Великобритании в Украине Николас Гаррокс, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Алексей Любченко, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Сергей Марченко и министр энергетики Герман Галущенко.

Во время встречи Шмыгаль заявил, что правительство вместе с Офисом президента и Верховной Радой последовательно работают над совершенствованием украинского законодательства для реализации реализации реформ в стране.

"На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты, необходимые для получения макрофинансовой помощи и транша МВФ. Сейчас идет подготовка изменений ко второму чтению. Рассчитываем, что вскоре они будут приняты в целом", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства добавил, что "важно поддерживать связь с нашими партнерами в вопросах реализации всех реформ, в частности антикоррупционной, судебной, корпоративной, введении рынка газа и электроэнергии".

Помимо этого, премьер-министр рассказал иностранным дипломатам, что законопроект об ответственности за недостоверное декларирование состояния был подан президентом Украины и принят в первом чтении в прошлом месяце. Также, в первом чтении одобрен законопроект, касающийся деятельности Высшего совета правосудия.

"Во время встречи стороны обсудили, в частности, реформу корпоративного управления и работу рынка газа. Шмыгаль заверил глав дипломатических представительств, что внедрение рынка газа в Украине необратимо", - резюмируют в Кабмине.

Напомним, ранее мы писали, что послы G7 на встрече с главой Гостаможни поддержали реформу службы и похвалили проверки на добропорядочность.

Также мы писали, что МВФ ожидает "больше прогресса" от Украины для получения транша.