В среду, 26 мая, цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов, но при этом они сократили потери после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего падение запасов "черного золота" в стране, передает "Интерфакс-Украина".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:55 КСК составляет $68,55 за баррель, что на $0,1 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,98 за баррель, что на $0,09 (0,14%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 мая, уменьшились на 1,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 1 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

В следующий понедельник, 31 мая, в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки "черного золота" из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Ранее "Страна" писала о том, что в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, в воздухе ощущается резкий химический запах.

Также мы сообщали, что а зербайджанская госкомпания будет поставлять в Украину нефтепродукты "Роснефти".