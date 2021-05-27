Источники "Страны" в правительстве сообщили что должности заместителей нового министра здравоохранения займут Емец и Дмитрий Коваль. Они заменят Светлану Шаталову и еще одного зама - Иващенко.

По данным наших источников, влияние на эти назначения оказывает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, который приложил немало усилий для снятия Степанова.

"Дмитрий Коваль был заместителем у экс-главы МОЗ Зоряны Скалецкой. На эту должность в свое время он попал с поддержкой директоров Института Амосова и Института Шалимова, которые состоят в близких отношениях с Михаилом Радуцким. Потом Коваль переметнулся к Степанову, занимался трансплантацией. Но для Виктора Ляшко он удобен, они вместе были заместителями у Скалецкой, они хорошо друг друга знают и работали вместе. А Емец – многолетний директор финансового департамента, глубоко в теме. Он чисто технический кадр", - рассказал источник "Страны".

Что касается нового главсанврача Игоря Кузина, по информации собеседников "Страны" в правительстве, он оказался по сути единственным кандидатом на эту должность. Остальные претенденты (в том числе экс-глава Госпродпотребслужбы Олег Рубан, которому лично Виктор Ляшко предлагал занять его бывшее место) отказались от поста главного санврача.

"Эти назначения говорят об одном: это не вектор Ульяны Супрун. Это не люди Супрун. Это удобные люди для Ляшко, и они подвержены влиянию Радуцкого", – говорят источники "Страны" в Кабмине.

Ранее "Страна" приводила послужной список Кузина, претендующего на пост главсанврача.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку главу Минздрава Максима Степанова. Два дня спустя на его место парламент назначил замминистра здравоохранения и главного санитарного врача Виктора Ляшко.