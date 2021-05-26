Компании Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально анонсировали свое слияние, после которого MGM станет собственностью Amazon за 8,45 млрд долларов.

Об этом сообщает издание "Variety".

Metro-Goldwyn-Mayer, которой принадлежат права на серию фильмов о Джеймсе Бонде, дополнит Amazon Studios, создающей в основном телевизионные программы.

"Компания Amazon поможет "сохранить наследие и каталог фильмов MGM" и обеспечит клиентам более широкий доступ к существующим работам", - цитирует издание пресс-релиз компаний.

"Соглашение MGM является вторым по величине приобретением Amazon, после покупки Whole Foods в 2017 году за 13,7 млрд долл.

Стоимость покупки включает взятие на себя долга MGM. MGM продолжать работать как марка под брендом Amazon", - говорится в сообщении.

Как известно, MGM Holdings, материнская компания MGM Studios, искала пути продажи студии с прошлого года. Студия работает с 1924 года.

Напомним, ранее мы писали, что Джефф Безос решил уйти с поста гендиректора Amazon.

Также сообщалось, что владелец Amazon дает 10 миллиардов долларов на спасение Земли.