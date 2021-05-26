Вакцинация от Covid-19 не должна быть обязательной, но при этом люди сами должны осознать необходимость этих прививок. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в среду, 26 мая, во время на совещании в режиме видеоконференции, передает ТАСС.



"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", - сказал Путин.

По его словам, "граждане должны сами осознать эту необходимость" и понять, что без прививки они "могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью".

Также президент РФ добавил, что в стране созданы все условия для вакцинации.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, обратиться ко всем нашим гражданам: подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина - это практика показала уже миллионного применения - самая надежная сегодня и самая безопасная", - заявил Путин.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня в аэропорту Киева приземлился самолет с вакцинами Pfizer. Их оказалось всего 117 тысяч.

Также мы сообщали, что украинский волонтер получил вторую дозу вакцины в крайний срок для прививки только благодаря личному звонку главе Минздрава Ляшко.