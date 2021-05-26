Послы стран "Большой семерки" (G7) в среду, 26 мая, встретились с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным. На встрече они выразили поддержку реформ таможни и готовность оказать помощь.

Об этом говорится в официальном Твиттере послов.

"На встрече с главой Государственной таможенной службы Украины Павлом Рябикиным послы G7 подтвердили свою поддержку реформ таможни, которые будут способствовать уменьшению коррупции, борьбе с организованной преступностью и повышению эффективности (увеличив доходы для Украины), а также готовность оказать помощь", - сказано в посте микроблога.

Кроме того, послы поприветствовали начало проведения проверок таможенников на добропорядочность "как первый шаг к укреплению доверия общественности" и согласились, что "законодательство, которое криминализирует контрабанду и усиливает возможности расследований, остается важным приоритетом".

Послы стран "Большой семерки" регулярно указывают украинским властям, как следует осуществлять реформы и высказываются по их проведению.

Так, на днях они поприветствовали принятие Верховной Радой последних законопроектов из пакета земельной реформы и заявили, что ожидают старта реформы с 1 июля.

А до этого послы похвалили Кабмин за решение оставить членов набсовета "Нафтогаза" еще на год.