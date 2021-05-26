Велеграме появились новые снимки, на которых основатель "Нехты" Роман Протасевич присутствует на военном параде полка "Азов" в Мариуполе в 2015 году.

На обоих снимках Протасевич находится на параде "Азова" в Мариуполе в 2015 году. Он одет в военную форму и обмундирование, и стоит вместе с другими бойцами во второй шеренге.

Отметим, что снимки опубликованы журналистами из России Ольгой Скабеевой и Александром Коцем.

Перед этим близкие к властям белорусские СМИ, опубликовали новую партию фото с Романом Протасевичем. По их данным, это снимки из мобильного телефона арестованного оппозиционера. На них он запечатлен в военной форме и с оружием. Судя по фотографиям, у Романа в полку была даже разная амуниция, в которой он фотографировался.

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя задержание Протасевича заявил, что оппозиционер "убивал людей в братской Украине".

"Страна" подробно разбиралась, воевал ли экс-главред "Нехты" в "Азове".

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за сообщения белорусского диспетчера о минировании лайнера. Затем силовики задержали 26-летнего Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс. Теперь оппозиционеру грозит до 15 лет тюрьмы.