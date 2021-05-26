Должности заместителей министра здравоохранения вместо Светланы Шаталовой и Игоря Иващенко, уволенных сегодня Кабинетом министров, займут П. Емец и Дмитрий Коваль.

Об этом "Стране" сообщили источники в украинском правительстве.

Емец является многолетним директором финансового департамента министерства здравоохранения, а Дмитрий Коваль ранее работал заместителем министра, когда Минздрав возглавляла Зоряна Скалецкая.

Напомним, перед голосование в Верховной Раде за свое назначение министром здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что намерен повести за собой в Минздрав "молодую команду". Позже "Страна" публиковала часть потенциального кадрового состава Минздрава.

Также мы со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что в Кабмин внесли документы о кандидате на должность главного санитарного врача Украины. На этот пост предлагают назначить замдиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина.

О том какие кадровые перестановки одобрил Кабинет министров на заседании в среду - читайте в материале "Страны".