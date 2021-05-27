Опубликован график магнитных бурь на июнь 2021 года. Если в мае геомагнитные колебания были зафиксированы девять раз, то в июне это должно случиться лишь однажды - 16 июня.

Нередко перед "красной" магнитной бурей начинается легкое возмущение, а потом оно усиливается. На этот раз ожидается резкий скачок именно в третью среду июня. До и после - "штиль".

Важно отметить, что в этот период на полной мощности будет вращаться ретроградный Меркурий. В совокупности выходит достаточно сильная астрономическая смесь.

Интересно, что именно 16 июня случится важное мировое политическое событие. В Швейцарии встретятся Владимир Путин и Джо Байден. Повлияет ли магнитная буря и ретроградный Меркурий на переговоры и итоги саммита президентов РФ и США - неизвестно.

Однако астрологи уверены: в сопокупности такие явления сказываются на состоянии, здоровье и делах метеозависимых людей. Подробнее расскажем о том, как и именно и каким образом защитить себя.

График магнитных бурь в июне 2021 года:

Магнитные бури и ретроградный Меркурий - влияние, как защитить себя

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля. Оно случается из-за того, что сильный солнечный ветер плотно взаимодействует с магнитосферой Земли.

Специалисты уверены, что магнитные бури ощущают люди, которые чутко реагируют на погоду и астрологические события. Особенно сильно геомагнитные возмещения чувствуют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и невралгией, хронические больные, пожилые и беременные.

Всем, кто находятся в зоне особого риска, рекомендовано воздержаться от длительных поездок за рулем, употребления алкоголи и вредной пищи. Если если возможность, нужно исключить факторы, которые могут вызывать стресс. При себе желательно иметь лекарства.

Ретроградный Меркурий - это период, когда восьмая по величине планета начинает движение в обратном направлении. Он продолжается около месяца. На этот раз - до 23 июня.

Астрологи высказывают мнение, что во время ретроградного Меркурия лучше завершать начатые дела, а за новые - не браться. Не советуют делать крупные покупки, одалживать деньги и брать взаймы.

Считается, что в дни ретро-Меркурия людям сложнее находить общий язык. Нередко случаются ссоры, конфликты. Чтобы это избежать, рекомендовано контролировать эмоции, тщательно планировать свои дела и не принимать импульсивных решений.