3,5 миллиона долларов требовали двое мошенников, обещая взамен пост губернатора Кировоградской области. Один из них для убедительности представлялся советником президента Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое граждан за 3,5 млн долларов США неправомерной выгоды обещали повлиять на должностных лиц Офиса президента Украины и Кабинета министров Украины и решить вопрос о назначении потерпевшего на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации. При этом один из них представился советником президента Украины. На самом деле они не имели никакого отношения к органам государственной власти", - говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, должность главы Кировоградской ОГА, действительно, пока остается вакантной. Губернаторское кресло опустело в апреле 2021 года, после того, как президент Владимир Зеленский уволил главу региона Андрея Назаренко.

И только сегодня, 26 мая, Кабмин согласовал назначение на должность губернатора Кировоградской области Марии Черной, которая на данный момент возглавляет департамент агропромышленного развития Кировоградской ОГА.