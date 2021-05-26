В четверг, 27 мая, через некоторые области Украины проляжет атмосферный фронт циклона Nathan (центр которого сейчас располагается над югом Скандинавии), поэтому в зоне его следования, погода будет неустойчивой - с кратковременными дождями и грозами. При этом завтрашней день обещает быть теплым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В северных регионах, а также в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +10-15 градусов, в западных областях +6-11. В дневные часы ​​в западных и северных областях, а также в Винницкой области +20-25 градусов, на остальной территории +23-28. В Карпатах ночью +2-7, днем +​​10-15 градусов.



В Киеве ночью местами небольшой, а днем ​​умеренный кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13-15 градусов, днем +​​21-23.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9:00 26 мая составила 17,4 градуса.

Ранее "Страна" писала о том, что в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза и шквальной ветер.

Также мы сообщали, что в Херсонской области ураган обесточил десятки сел и сорвал крыши на сотне зданий.