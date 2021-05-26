Самолет белорусской компании "Белавиа", который летел из Минска в Барселону, вернулся в пункт вылета после того, как его не пустили в первую на пути следования страну ЕС - Польшу.

Об этом сообщила Русская служба ВВС в Телеграме.

По данным издания, самолет не был пропущен в Польшу, так как по маршруту он должен был лететь через Францию, которая закрыла небо для "Белавиа".

Траектория полета самолета выглядела так:

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси. Также ряд стран закрыл авиасообщение с Беларусью.

Кроме того, во вторник, 25 мая, на внеплановом заседании Кабмина было принято решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как будут летать самолеты "Белавиа" после санкций Европы.

Также "Страна" подробно писала, как теперь долететь из Киева в Москву и вернет ли "Белавиа" деньги за билеты.

Тем временем в ЕС намерены принять четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.