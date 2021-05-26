Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который раскритиковал усиления санкций в отношении РФ, призвал Евросоюз сохранить диалог с Россией.

Об этом пишет ТАСС.



"Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог", — заявил он.

В то же время, по его словам, "Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностям, должен сохранить давление".



Беллен добавил, что в последнее время отношения между Москвой и Брюсселем "развивались нехорошо". В результате можно проследить "прискорбную" негативную тенденцию.



Ранее мы писали о двух условиях, при которых возможны ужесточения санкций против России со стороны Евросоюза.

Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Европы в связи с наращиванием войск вблизи украинской границы.