Президент Австрии призвал Европу сохранить диалог с Россией
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который раскритиковал усиления санкций в отношении РФ, призвал Евросоюз сохранить диалог с Россией.
Об этом пишет ТАСС.
"Я очень сожалею, что мы находимся с этим большим соседом в сложной ситуации. Нам надо сохранить диалог", — заявил он.
В то же время, по его словам, "Евросоюз, если он серьезно относится к своим ценностям, должен сохранить давление".
Беллен добавил, что в последнее время отношения между Москвой и Брюсселем "развивались нехорошо". В результате можно проследить "прискорбную" негативную тенденцию.
Ранее мы писали о двух условиях, при которых возможны ужесточения санкций против России со стороны Евросоюза.
Кроме этого, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию угрозой для Европы в связи с наращиванием войск вблизи украинской границы.