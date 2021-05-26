Власти так называемой "Луганской народной республики" ограничили пересечение контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской. Жителям "ЛНР" запретили выезжать на подконтрольную Киеву территорию Украины чаще одного раза в месяц.

Соответствующий указ подписал "глава республики" Леонид Пасечник.

Согласно ему, временные меры устанавливаются для борьбы со сложной эпидемической ситуацией с коронавирусом. Прописанные на неподконтрольной Украине территории Луганской области смогут выезжать из "республики" не чаще одного раза в месяц. В исключительных случаях можно пересекать КПВВ чаще, но нужно дополнительное разрешение.

Людей без луганской прописки будут пропускать по предварительно сформированным спискам. Пропускать будут на лечение, учебу, уход за близким родственником, на похороны родственника или на получение "денежной помощи".

Кроме того, въезд будет осуществляться с обязательным измерением температуры тела. Жители "ЛНР" с повышенной температурой и симптомами ОРВИ будут направляться на принудительную госпитализацию. Остальным - будут отказывать в пропуске.

При отсутствии симптомов и результата ПЦР-теста людей обяжут быть на самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренностях по открытию КПВВ на Донбассе.

Ранее "Страна" разбиралась, откроются ли в ближайшее время КПВВ на Донбассе.

