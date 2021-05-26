Бывший украинский судья Николай Чаус, который недавно записал видеообращение о своем похищении, больше не находится в розыске Интерпола.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

"30 апреля 2021 года Чаус был удален из базы Интерпола как разыскиваемое лицо", - рассказал источник.

Согласно его информации, основанием для снятия с розыска в Международной организации уголовной полиции стали нарушения, которые допустила сторона Украины.

"В мотивации значится формулировка "несоблюдение украинской стороной правил обработки данных", - заявил собеседник агентства.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В начале апреля текущего года стало известно о похищении экс-судьи. В мае СБУ открыла уголовное дело по похищению Чауса.

После этого, 17 мая, было опубликовано видеообращение Николая Чауса, который заявил, что похищение произошло не сейчас, а в 2016 году. Через несколько жней появилось еще одно видеообращение экс-судьи, в котором он заявил о своем намерении приехать в Украину и ответить на все вопросы и сказал, что переживает за свою жизнь.