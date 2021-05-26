В Донецкой области собака-психолог из ГСЧС выучилась на терапевта и получила диплом. Фото

Испанская водная собака по кличке Банана вместе с психологом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области получила диплом терапевта по итогам специального обучения.

Об этом в среду, 26 мая, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По словам правоохранителей кинологическая пара успешно прошли обучение и тестирование в соответствии с международными стандартами по программе подготовки терапевтических собак.

"Обучение длилось с марта по апрель 2021 и составило 40 часов теоретических и 8 часов практических занятий. В этот период проходили тестирование, учились послушанию и принимали участие в практических терапевтических сессиях", - заявили в МВД.

Собака-психолог 20 мая успешно сдала итоговый экзамен, который проходил в Центральном районном центре социальной реабилитации детей с инвалидностью.

Тем временем другая собака, овчарка Мейджор, хозяином которой является президент США Джо Байден, проходит курсы дрессировки, чтобы вернуться в Белый дом. Ранее домашний питомец искусал несколько сотрудников представительства главы американского государства.

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