Нардепы из ОПЗЖ возглавили топ-10 украинских парламентариев по количеству поданных законопроектов
Комитет избирателей Украины назвал десятку нардепов, лидирующих по количеству поданных в Верховную Раду законопроектов. По данным КИУ, некоторые парламентарии регистрируют новые законопроекты фактически каждую неделю.
ТОП-10 наиболее активных нардепов выглядит так:
- Наталья Королевская (ОПЗЖ) - 240 законопроектов;
- Юрий Солод (ОПЗЖ) - 221 законопроектов;
- Галина Третьякова ( "Слуга народа") - 178 законопроектов;
- Даниил Гетманцев ("Слуга народа") - 177 законопроектов;
- Михаил Цимбалюк (ВО "Батькивщина") - 173 законопроекта;
- Дмитрий Любота ("Слуга народа") - 172 законопроекта;
- Сергей Гривко ("Слуга народа") - 164 законопроекта;
- Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") - 154 законопроекта;
- Георгий Мазурашу ("Слуга народа") - 151 законопроект;
- Ярослав Железняк ( "Голос"), Лариса Билозир ( "Доверие") - 145 законопроектов.
"Стоит отметить разнообразие тематики законопроектов, которые подают народные депутаты. К примеру, Королевская является членом Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, но при этом подает законопроекты на тему сельского хозяйства, выполнение Минских соглашений, образования, игорного бизнеса, законодательства о референдумах. Похожая ситуация и у других депутатов-рекордсменов", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
В целом за время работы Верховной Рады IX созыва народные депутаты зарегистрировали 2997 проектов законов.
Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский внес в Раду законопроекты об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ.
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