Украина вошла в пятерку стран происхождения сетей аккаунтов, которые удалили за скоординированное недостоверное поведение в Facebook. Первое место в этом рейтинге заняла Россия.

Об этом сообщается в отчете компании за 2017-2020 годы.

Согласно данным Facebook, в топ-5 стран по происхождению сетей аккаунтов, демонстрирующих недостоверное поведение в течение последних лет, вошли:

Россия - 27 заблокированных сетей (большинство операций были связаны с "фабрикой троллей" (15), спецслужбами (4) и сайтами СМИ (2);

Иран - 23 (большинство операций были связаны с правительством, включая государственную телерадиокомпанию (9);

Мьянма - 9 (военные и полиция - 6);

США - 9 ("политики, продвигающие теории заговора" и второстепенные политики (3), PR или консалтинговые фирмы (2), сайты СМИ (2);

Украина - 8 (PR и рекламные агентства (3), политические партии (2).

"Более чем из 150 операций скоординированного недостоверного поведения, которые мы закрыли по всему миру, около половины были внутренними по своему характеру. Немного меньшая часть была ориентирована исключительно на зарубежные страны, а остальные были нацелены на аудиторию как дома, так и за рубежом", - сказано в в отчете.

В то же время, информации компании в Facebook в 2017-2020 годах были более всего направлены на следующие страны: внешние кампании (США - 26, Украина - 11, Великобритания - 11, глобально - 7, Ливия - 6, Судан - 6); внутренние (Мьянма - 9, США - 8, Украина - 6, Бразилия - 6, Грузия - 5).

В компании рассказали, что Facebook усложнила возможность оказывать массовые операции влияния, трансляция которых идет для целевой аудитории в крупных масштабах. Но некоторые злоумышленники переходили к более узким компаниям, чтобы продолжать оставаться необнаруженными.

"Так, в мае 2019 года мы удалили иранскую сеть, которая использовала небольшое количество фейковых аккаунтов, выдававших себя за журналистов и других вымышленных личностей, для распространения своего контента. Эта кампания напрямую касалась политиков, репортеров, ученых, диссидентов и других. Их вымышленные персонажи отправляли письма редактору и писали гостевые колонки в газетах США, маскирующиеся под журналистов, которые просят интервью у политиков. Им удалось опубликовать свою работу в ряде изданий, но почти не было подписчиков в Facebook", - сказано в отчете.

Также Facebook описал случай, который произошел в начале 2020 года, когда была выявлена и удалена сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась в Украине и соседних странах.

"Они создали фальшивых персонажей, работавших на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за гражданских журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе. Как и в случае с иранской сетью, описанной выше, эта операция не собрала большого количества подписчиков в Facebook, когда мы ее удалили, но некоторые из ее блогов были подхвачены торговыми точками, неуправляемыми операцией", - сообщили в Facebook.

Напомним, Facebook отчитался, что удалил в украинском сегменте сотни ботоферм "Слуги народа" с бюджетом в $210 тысяч.

Также сообщалось, что хакеры получили доступ к личным данным более полумиллиарда пользователей Facebook