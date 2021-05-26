Украина эвакуировала из сектора Газа 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. На данный момент они находятся с Каире и в ближайшее время вылетят в Киев.

Об этом в своем Twitter в среду, 26 мая, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сектор Газа. Мы успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Они уже в безопасности в Каире и скоро вылетят в Киев. Украина и Египет приложили огромные усилия для обеспечения коридора безопасности. Операцию дважды откладывали, но мы сделали ее", - сообщил глава МИД.

По его словам, Украина одной из первой успешно выполнила международную гуманитарную миссию по эвакуации граждан трех стран из сектора Газа.

"Мы никогда не бросаем своих граждан и помогаем партнерам. Благодарен Египту и всей украинской дипломатической команде за успешное сотрудничество", - добавил министр.

Напомним, первоначально речь шла об эвакуации 80 украинцев из сектора Газа, где продолжается вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной. Она была запланирована на среду, 19 мая. Впоследствии число желающих покинуть опасный регион украинцев увеличилось до 120. Однако уже сегодня Кулеба сообщил, что эвакуированы только 109 граждан Украины.

Сегодня "Укрзализныця" сообщила, что эвакуированные прибудут спецрейсом в аэропорт "Борисполь", откуда их отвезут на Центральный железнодорожный вокзал Киева. Платить за проезд этих пассажиров обязывать не будут.