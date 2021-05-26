Кабинет министров собирается ослабить карантинные меры для проведения массовых культурных мероприятий.

Об этом заявил министр культура Александр Ткаченко во время заседания Кабмина в среду.

"Внести изменения в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением COVID-19" при условии негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-тестом на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия или документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, всех посетителей и сотрудников", - сказал министр.

"Расширить возможности для проведения концертных массовых культурных мероприятий; позволить работать разным типам средств размещения и снять временные ограничения для общепитов и самоизоляции граждан, а также позволить пересекать границу иностранцам некоторых государств и поручить Минздраву, МИД, Минфину, Минэкономики, Минюсту и секретариату Кабмина в двухдневный срок оформить указанное решение актом Кабмина в соответствии с регламентными требованиями и подать на подписание премьер-министру Украины", - добавил Ткаченко.

Напомним, о том, что сегодня принял Кабмин можно прочитать в нашем материале.

Также мы писали, что по состоянию на утро вторника, 25 мая, все украинские регионы находятся в "желтой" зоне карантина.