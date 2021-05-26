Глава "Украэроруха" Андрей Ярмак опроверг обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко об отказе аэропортов Киева и Львова принять самолет Ryanair. Он утверждает, что украинские органы обслуживания воздушного движения во время рейса из Афин в Вильнюс не получали сообщений о нестандартной ситуации и запросов на изменение плана полета.

Об этом он сообщил Интерфакс-Украина.

"Во время выполнения транзитного рейса авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс в воздушном пространстве Украины, который состоялся 23 мая 2021 года, предоставление аэронавигационного обслуживания осуществлялось согласно данному плану полета и в соответствии с установленными правилами и процедурами. Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения "Украэроруха" ни из каких источников не поступало", - рассказал Ярмак.



По его словам, во время пребывания самолета во Львовском районе радиопереговоры экипажа с диспетчерами происходили в штатном режиме. Такие действия предусмотрены стандартами и рекомендованной практикой ИКАО.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали Романа Протасевича, основатель Telegram-канала NEXTA и координатора протестных акций в Белоруссии.

В результате инцидента ряд европейских стран закрыли авиасообщение с Беларусью. В этом списке находится и Украина, которая официально прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая.