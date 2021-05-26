Белорусский телеграмм-канал "Желтые сливы", близкий к властям страны, опубликовали новую партию фото с Романом Протасевичем. По их данным, это снимки из мобильного телефона арестованного оппозиционера.

На них он запечатлен в военной форме и с оружием. Судя по фотографиям, у Романа в полку была даже разная амуниция, в которой он фотографировался.

Появление фото прокомментировал телеграм-канал "Политика страны".

"Ранее "Азов" отрицал, что экс-главред Нехты воевал в его рядах на Донбассе. Билецкий заявил, что Протасевич был в Азове как журналист.

Но, как мы уже писали , были и другие свидетельства, которые говорили о том, что Протасевич принимал участие в боевых действиях. Была даже обложка журнала, где Протасевич позировал с автоматом. И это в Азове списали на "постановочность фото".

Но сегодня белорусские телеграмм-каналы, поддерживающие Лукашенко, опубликовали новую партию фото. Как они говорят - из мобильного телефона Протасевича. Где он запечатлён в форме и с оружием, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 мая в аэропорту белорусской столицы самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за сообщения белорусского диспетчера о минировании лайнера. После этого силовики задержали 26-летнего Романа Протасевича, который летел из Афин в Вильнюс. Ему инкриминируют "возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", "организацию массовых беспорядков" и "организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Теперь оппозиционеру грозит до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя задержание Протасевича заявил, что оппозиционер "убивал людей в братской Украине".