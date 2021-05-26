Украинский олигарх Игорь Коломойский, против которого в марте ввели санкции США, признал, что у него есть возможность влиять на ситуацию в Украине, но он ею не пользуется.

Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".

"Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Пользуюсь ли я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-то принятых законов, или тех, которые могут принять", - заверил Коломойский.

Олигарх также добавил, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами общается - "шапочно", - однако, по его словам, ни на кого не влияет.

В то же время он утверждает, что ему безразлично, когда его называют олигархом.

"Как бы я к этому не относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин "олигарх" я приравниваю к термину "враг народа", потому что те люди тоже не считали себя "врагами народа", а их так называли. Ярлык "олигарх" есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово "олигарх" смысл, что это плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести", - объясняет Коломойский.

Также он выразил мнение, что идея определить понятие "олигарх" на законодательном уровне является неплохой, так как это, возможно, позволит более четко выяснить, к кому именно можно применять этот термин.

Оценивать инициативу президента Владимира Зеленского по "деолигархизации" Украины Коломойский не стал, заявив: "Когда напишут закон - посмотрим-почитаем".

Напомним, в апреле на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский предложил разработать законопроект "О статусе олигарха", который позволит ограничивать влияние таких лиц.

Ранее президент рассказал, кого считает представителями "олигархического класса" в Украине. В список вошли бывший президент Петр Порошенко, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук и другие.

Кроме того недавно в СНБО заявили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

В ходе пресс-конференции 20 мая Зеленский отказался называть их фамилии, однако анонсировал обнародование текста законопроекта на этой неделе.