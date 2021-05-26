В среду, 26 мая, в Верховном суде прошло заседание по рассмотрению иска одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука по обжалованию Указа президента о введении против него санкций.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Адвокатом Виктора Медведчука в данном процессе выступает Валентин Рыбин.

Один из судей заявил самоотвод, так как в материалах дела имеются данные под грифом "секретно", а у него нет соответствующего доступа.

Коллегия судей вышла в совещательную комнату для рассмотрения заявления о самоотводе.

В результате судьи удовлетворили самоотвод одного из судей из-за отсутствия допуска к государственной тайне.

Теперь дело передадут в Верховный суд для распределения между судьями, которые имеют доступ к гостайне.

Адвокат Виктора Медведчук Валентин Рыбин говорит, что судьи очень часто берут самоотвод по санкционным делам из-за отсутствия доступа к государственной тайне, хотя в законе таких причин для самоотвода не предусмотрено. При этом практически все материалы таких дел находятся под грифом "секретно".

Также Рыбин сообщил, что он имеет третий уровень доступа до секретной информации, но уже месяц СБУ не даёт ему возможности ознакомиться с материалами дела в отношении Медведчука, которые находятся под грифом "секретно". Такие действия со стороны СБУ адвокат связывает с умышленным затягивание процесса.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел персональные санкции в отношении Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

11 мая народным депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Позже Медведчук после решения оставить его под домашним арестом анонсировал новые суды.