Если главы США и Беларуси хотят обсудить ситуацию в республике, но пусть сделают это в Минске. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 мая, на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, все обсуждают предстоящую встречу Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве, где в числе других вопросов они собираются говорить о Беларуси.

"Хорошо, пусть поговорят о Беларуси. Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать. Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - заявил Лукашенко.

Также он пообещал главам США и России достойную встречу в Минске.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки (пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - Ред.) ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - добавил Лукашенко.

Напомним, новый виток скандала разгорелся вокруг Беларуси в минувшее воскресенье после того, как в Минске вынужденно сел самолет Ryanair из-за сообщения о заминировании. Бомбу в нем не нашли, но спецслужбы задержали находившегося на борту белорусского оппозиционера Романа Протасевича. После этого ряд авиакомпаний прекратили авиасообщение с Беларусью.

Также мы сообщали, что Евросоюз хочет принять четвертый пакет санкций против Беларуси в июне.