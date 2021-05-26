Бельгия из-за смерти женщины, привитой вакциной против коронавируса от Johnson & Johnson, приостанавливает вакцинацию этим препаратом людей младше 41 года.

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Бельгии сообщает телеканал RTBF.

Женщина скончалась в одной из бельгийских больниц. Симптомы пациентки указывали на возможную связь с вакциной: тромбоз и связанная с ним потеря тромбоцитов.

Умершая женщина работала в посольстве, она получила прививку по инициативе ее работодателя. Сотрудником посольства какой страны она была, не сообщается.

Теперь в качестве меры предосторожности в Бельгии временно прекращают введение этой вакцины лицам моложе 41 года. При этом препарат продолжат вводить всем представителям групп риска, без ограничения возраста, а также для пожилым людям.

Напомним, в конце апреля в ЕС обнаружили связь вакцины Johnson & Johnson с образованием тромбов.

Также мы писали о том, что в Канаде уже отложили применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.

Кроме того, использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson прекратила Дания.