Бельгия из-за смерти привитой женщины останавливает вакцинацию препаратом Johnson&Johnson людей младше 41 года
Бельгия из-за смерти женщины, привитой вакциной против коронавируса от Johnson & Johnson, приостанавливает вакцинацию этим препаратом людей младше 41 года.
Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Бельгии сообщает телеканал RTBF.
Женщина скончалась в одной из бельгийских больниц. Симптомы пациентки указывали на возможную связь с вакциной: тромбоз и связанная с ним потеря тромбоцитов.
Умершая женщина работала в посольстве, она получила прививку по инициативе ее работодателя. Сотрудником посольства какой страны она была, не сообщается.
Теперь в качестве меры предосторожности в Бельгии временно прекращают введение этой вакцины лицам моложе 41 года. При этом препарат продолжат вводить всем представителям групп риска, без ограничения возраста, а также для пожилым людям.
Напомним, в конце апреля в ЕС обнаружили связь вакцины Johnson & Johnson с образованием тромбов.
Также мы писали о том, что в Канаде уже отложили применение вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson.
Кроме того, использование вакцины от коронавируса Johnson & Johnson прекратила Дания.