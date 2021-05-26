На пляже графства Восточный Сассекс в Британии прохожие наткнулись почти на тонну кокаина, стоимостью 80 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд гривен).

Об этом сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) на своем официальном сайте.

Вещество находилось в водонепроницаемых пакетах, прикрепленных к спасательным жилетам. Прохожие проинформировали местную полицию о находке. Власти начали проводить расследование.

Взятые образцы показали положительный результат на кокаин. Теперь запланирована полная криминалистическая экспертиза.

Обнаруженные 960 килограммов кокаина на черном рынке в денежном эквиваленте приблизительно равны 113,3 миллиона долларов. Предполагается, что кокаин прибыл в Британию из Южной Америки.

Напомним, в начале года во Львове задержали четырех турков, которые везли в Европу больше тонны героина. Наркотик контрабандой ввезли на территорию Украины из Пакистана в декабре 2020 года через одесский торговый порт "Южный". После чего героин замаскировали под пищевую продукцию и перевезли в Западные регионы Украины, чтобы далее транспортировать в страны Европейского Союза.

Также мы рассказывали, как в банках для шпаклевки нашли крупнейшую в истории Европы партию кокаина стоимостью в миллиарды евро.