Кабинет министров Украины одобрил постановление относительно довольствия военных. В нем говорится об изменении нормы питания военнослужащих.

Соответствующее решение было принято 26 мая в ходе заседания Кабинета министров.

Нововведение касается не всех норм, а только нормы питания №1 общевоенной – она предусматривает обеспечение трёхразовым питанием с повышенной калорийностью порций и предоставлением питьевой бутилированной воды для рядового и руководящего состава службы гражданской обороны.

Норма будет действовать во время командировок за пределы гарнизона Оперативно-спасательной службы - на ликвидацию последствий разного рода стихийных явлений, техногенных катастроф и другие.

Напомним, во вторник, 25 мая, Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, который регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

Кроме этого, на заседании правительство утвердило перечень организаций, которые будут закупать товары, работы и услуги оборонного назначения. Среди них два агентства НАТО и программа правительства США. Об этом и обо всех других темах, которые обсуждал Кабмин 26 мая, читайте в материале "Страны".