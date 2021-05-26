В среду, 26 мая, правительство Словакии одобрило использование для вакцинации от коронавируса российского препарата "Спутник V". Министру здравоохранения Владимиру Ленгварскому было поручено разрешить начало прививок до 7 июня.

Об этом сообщает "Interez.sk".

До 7 июня министр здравоохранения Словакии должен разрешить вакцинацию "Спутником V" в количестве до 200 000 доз. При этом должны быть изданы специальные инструкции, чтобы те, кто получил прививку в случае побочных эффектов могли получить медицинскую помощь.

"Все еще есть значительное количество граждан, которые заявляют, что они будут вакцинированы только вакциной "Спутник V"", - заявили в Министерстве здравоохранения Словацкой Республики.

Таким образом, Словакия стала второй страной Евросоюза, которая начала использовать российскую вакцину. Первой была Венгрия.

Напомним, в Словакии стоимость двух доз вакцины "Спутник V" составляет составляет 19,9 долларов. При этом ранее страна заподозрила, что российская вакцина "Спутник V", которую ранее закупила страна, не идентична тому препарату, который получил одобрение авторитетного журнала The Lancet.