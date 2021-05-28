30 мая отмечают День Киева. По этому случаю на выходных в столице пройдут разные праздничные мероприятия - фестивали, концерты, развлекательные программы, спортивные соревнования. Основные из них состоятся у Арки дружбы народов и на Певчем поле.

Составили афишу самых интересных мероприятий, которые пройдут в Киеве.

Афиша на 29 мая

С 16:00 на Спивочем поле начнется музыкальный концерт в рамках Kyiv fan fest. На нем выступят звезды украинской музыки (Kozak System, OT VINTA, Medovyi Polyn Band, Ruslana, Соня Сотник, Жадан і Собаки, Пирятин, ZWYNTAR, Шмальгаузенъ та Ансамбль КЦ, ТНМК, Станция Мир, KARNA, Drum&Tuba Band). Билеты от 300 до 500 грн за день и 500-850 грн на два дня.

С 29 мая по 6 июня пройдет 50-й юбилейный Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который продемонстрирует около 200 кинокартин.

Также с 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет выставка ко дню Киева под названием "Старый Киев в открытках" (из фондов музея).

Афиша на 30 мая

С 7:00 до 15:00 состоится 28-й Пробег под каштанами, из-за которого в центре запретят движение транспорта по маршруту движения легкоатлетов. С 09:00 до 13:00 движение транспорта будет остановлено на Майдане Независимости, Крещатике, Большой Васильковской, Саксаганского, Владимирской, Жилянской, Шота Руставели.

В 8:00 на Киевском речном вокзале возле причала №6 стартует уже традиционная парусная регата, посвященная Дню Киева.

С 16:00 на Певчем поле продолжится Kyiv fan fest.

В парках и скверах в центре города выступят творческие коллективы.

В Музее истории презентуют межмузейный выставочный проект "Большая семерка", который включает произведения 7 выдающихся украинских художников Тараса Шевченко, Казимира Малевича, Александра Архипенко, Георгия Нарбута, Михаила Бойчука, Марии Примаченко, Анатолия Криволапа. Выставка продлится до 28 июня. Вход свободный.

Автор проекта Юрий Комельков рассказал про идею создания выставки.

На центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию Кубок столицы, а также открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка.

Интересные факты о Киеве

Впервые День рождения Киева отпраздновали в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет.

В Киеве самое старое подземное метро в Европе с самой глубокой станцией - Арсенальной (105 м).

Высота монумента Родины-Матери (вместе с постаментом) 102 метра. Это выше, чем нью-йоркская Статуя Свободы и статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Киевская телевышка высотой 385 метров - самое высокое из решетчатых сооружений в мире и первая в мире цельносваренная телебашня.

Крещатик самая широкая улица Киеве. Его ширина 75 метров.

Броварский проспект (14 км) считается самой длинной улицей Киева, а улица Владимирская - самой древней.

Киевская Родина-Мать, фото tripreview.info

Открытки с Днем Киева