Министерство иностранных дел Украины (МИД) и Министерство здравоохранения Украины опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что помогут жителям нашей станы вернуться домой после лечения в Беларуси.

Отметим, заявление появилось через два часа материала "Страны", где мы рассказывали о том, что из-за прекращения авиасообщения с Беларусью в Украину не могут вернуться украинцы, которые проходили там лечение.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья", - говорится в совместном заявлении министерств.

Также там добавили, что сейчас в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще четыре гражданина нашей страны проходят обследование.

Для получения помощи, добавили в заявлении, следует обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Беларуси по номеру: +375 25 603 1184.

Напомним, 23 мая в Минске совершил принудительную посадку самолет, который направлялся из Греции в Вильнюс. На борту находился экс-главный редактор Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали вместе с его девушкой Софией Сапегой.

После инцидента Украина и около 20 других стран закрыли авиасообщение с Беларусью.

"Страна" также узнала, что думают киевляне о запрете полетов в Беларусь. Оказалось, что часть жителей столицы относятся отрицательно к решению Киева прекратить авиасообщение с республикой, поскольку это может ухудшить экономическое положение Украины и поссорить страну с очередным соседом. При этом некоторые опрошенные поддерживают решение Кабмина отреагировать на задержание Протасевича закрытием неба.

После закрытия многими авиакомпаниями сообщения с Беларусью Украина предложила иностранным партнерам перестроить авиационные маршруты и проложить их через ее воздушное пространство.

А сегодня "Страна" поговорила с женщиной, которой 9 мая в Беларуси сделали операцию по трансплантации печени. Она рассказала, что в посольстве Украины в республике ей предложили добираться домой за свои деньги. По словам женщины, когда она объяснила, что не может ехать в Украину из Беларуси на машине, в посольстве ей посоветовали нанять скорую помощь. Также она добавила, что в республике вместе с ней застряли и другие пациенты из нашей страны.