В "Украинагейте" в США - новый поворот, который грозит обвинениями против украинских политиков в попытке повлиять на американские выборы в пользу Трампа. То есть то, в чем пытались уличить Россию на выборах 2016 года, но так и не смогли доказать.

Газета New York Times узнала о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы 2020 года. По данным осведомленных источников, украинские политики подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Руди Джулиани, адвоката экс-президента США Дональда Трампа.

Как выяснила "Страна", среди этих политиков могут быть бывший генпрокурор Юрий Луценко и нардеп Андрей Деркач, которые контактировали с Джулиани и делились с ним информацией о работе Байдена в Украине во времена его вице-президентства при Обаме и возможной коррупции при трудоустройстве сына Хантера в украинскую газовую компанию "Бурисма".

"Федеральных прокуроров в Бруклине в Нью-Йорке заинтересовала поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встретился с несколькими украинцами (Деркач, Луценко, другой экс-генпрокурор Виктор Шокин, нардеп Александр Дубинский)", - сказал "Стране" журналист New York Times Уильям Рашбаум, освещающий дело.

Сам Джулиани проходит плюс к этому по обвинению в незаконном лоббизме, в котором красной нитью проходит украинский след.

В рамках этого дела американские прокуроры получили доступ к электронной почте и информации из электронных носителей Луценко и экс-главы Госфискальной службы Насирова (судя по всему, доступ дал Google и Apple - часть данных изъяли через iCloud). В поле зрения силовиков, судя по утечкам из американских СМИ, попал также экс-президент Порошенко, который, вероятно, санкционировал контакты Луценко с Джулиани.

"Оба расследования имеют схожий состав персонажей и в некоторой степени пересекаются. Предъявят ли обвинения кому-то из украинцев, пока неясно, дело расследуется", - говорит Рашбаум.

Разбирались, что означает новый виток "Украинагейта".

Под ударом - Луценко, Порошенко, Ермак, Насиров

Итак, украинские политики проходят по двум делам - по вмешательству в выборы 2020 года и по делу Джулиани.

Адвоката бывшего президента США подозревают в том, что он добивался снятия американского посла в Украине Мари Йованович не для того, чтоб активизировать в интересах Трампа расследование против Байдена в Киеве, как ранее все думали, а (несмотря на всю саркастичность такого предположения) якобы выполняя заказ Луценко. При этом якобы ещё и получив от него деньги, что и является, по версии американских прокуроров, незаконным лоббизмом в пользу иностранных лиц.

Во время процедуры импичмента Трампа Йованович говорила о "кампании травли", которую якобы развернул против нее Джулиани. Она также рассказала, что Джулиани контактировал с Луценко, и они планировали совместные действия против нее.

Джулиани же ранее обвинил Йованович в крышевании антикоррупционных органов и в разворовывании в Украине американской помощи во времена Петра Порошенко. Речь шла о 5 млрд долларах, которые "освоили" под крылом "Маши".

У Джулиани отметают обвинения в "работе на Луценко".

"Ну это просто смешно и полный бред. Таким образом против Джулиани хотят сфабриковать дело, чтобы затем выйти на Трампа. Но, поверьте, рано или поздно все равно всплывет вся правда о делишках Байденов в Украине. Также Джулиани собрал доказательства того, как при Йованович разворовывались 5 млрд американской помощи, большая часть которой была освоена грантовыми организациями. И, возможно, эти разоблачения будут в центре следующих выборов", - сказал нам источник, близкий к Джулиани.

Сам юрист бывшего президента настаивает на том, что его деятельность в Украине велась от имени Трампа, а не какого-либо иностранного юридического или физического лица.

В документах дела Джулиани, как уже писала "Страна", фигурирует и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак. Уже опубликованы стенограммы его разговора с Джулиани в июле 2019 года, где соратник Зеленского (в то время - советник президента по международным делам) обещает начать расследование против сына Байдена, как это просила тогдашняя американская администрация.

Правда, как известно, никто ничего расследовать так и не начал. Да и сам разговор уже состоялся после увольнения Йованович.

Но само по себе, безусловно, это не добавит очков главе Офиса президента Украины в глазах нынешних властей США. То же касается и Порошенко с Луценко.

И хотя ни один из фигурирующих в "деле Джулиани" украинцев пока не был обвинен в правонарушениях со стороны федеральных органов власти, американские следователи уже всерьез взялись за Луценко, а за ним, возможно, под удар может попасть и Порошенко, имя которого фигурирует в местных СМИ.

Пресс-секретарь Луценко заявила изданию, что он действовал в соответствии с украинским законодательствам и был открыт для общения с правоохранителями США.

Насиров, по данным The Wall Street Journal, был инвестором в проект недвижимости, который поддерживал американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас, который сотрудничал с Джулиани и был его посредником в контактах с украинцами, в частности с Луценко, а осенью прошлого года арестован ФБР. А именно Насиров помог ему профинансировать ссуду в размере 10 миллионов долларов.

"Была достигнута договоренность "услуга за услугу", в которой украинские официальные лица должны были помогать Трампу, начав уголовное расследование в отношении Байдена, а Трамп за это обещал помочь украинским чиновникам, уволив Йованович. Эта "услуга за услугу" была разработана, когда президент Петр Порошенко еще находился у власти, и до победы Зеленского", - говорит "Стране" журналист Сьюзан Симпсон, которая освещает дело Джулиани.

"Этот скандал - не на пользу Украине перед встречей Байдена и Путина"

Луценко и Порошенко, говорит нам журналист CNN Маршалл Коэн, были упомянуты поименно в ордерах на прошедший в апреле обыск у Джулиани.

"У Луценко были телефонные звонки и встречи с Джулиани, на которых обсуждались Байдены. Они встречались в Украине, Нью-Йорке, Венгрии и Польше. Луценко также участвовал в документальном фильме Джулиани, где продвигал многие из опровергнутых утверждений о семье Байденов. Он дал интервью правому обозревателю Джону Соломону, который повторил ту же конспирологию против Байдена и за Трампа. Есть данные, что Джулиани подумывал о том, чтобы взять Луценко в качестве клиента. Были составлены договоры о выплате гонорара, по которым Джулиани будет представлять Луценко или офис Луценко по вопросам коррупции", - говорит нам Коэн.

"Порошенко встречался с Парнасом в начале 2019 года во время предвыборной президентской кампании в Украине. Позже Парнас сказал, что предложил услугу за услугу от имени Трампа и Джулиани: что Трамп поддержит Порошенко, если Порошенко объявит о расследовании в отношении семьи Байденов. Сделки так и не произошло", - рассказывает Коэн.

Среди документов, которые "пришили" к делу Джулиани, оказалась переписка Луценко с Парнасом, через которого он связывался с Джулиани. В ней экс-генпрокурор обещал доказательства коррупции Байдена в обмен на снятие Йованович. Как известно, Луценко активно сливал американцам компромат на посольство США в Украине и курируемых им борцов с коррупцией (что стало причиной отстранения посла Йованович).

"У меня есть распечатка платежей Burisma на Seneca. На пару млн", - пишет Луценко Парнасу в мессенджере.

"Ты можешь прислать", - просит его собеседник.

"Передам через нового посла:)" - отвечает Луценко.

Переписка Луценко (взятая с электронных носителей Парнаса) всплыла еще год назад, когда ее обнародовал Конгресс.

По переписке сразу ясно, что генпрокурор общался с Парнасом с отмашки Порошенко. "Жду вводную от президента", - писал Луценко перед одной из встреч.

Парнас в свою очередь пытался пробить через Луценко интервью Порошенко, чтобы вытянуть какие-то заявления по Байдену. Однако генпрокурор отмел эти просьбы и сказал, что во время предвыборной кампании президент это комментировать не будет.

Бывший президент не решился открыто переходить на сторону республиканцев, доверив это дело своему куму Луценко.

Накануне выборов Порошенко старался заручиться поддержкой Трампа и продемонстрировать ее личной встречей с хозяином Белого дома. Но тот так и не дал ему аудиенции.

Поэтому Порошенко через Луценко пытался обменять поддержку Трампа на обещание "взуть" Байдена.

"Извини. Но все это просто зае@ло. Я не получил визита. Мой Первый не получил ни х...ра.

Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще большего. Мы - все. Вы - потом. Это не честно", - пишет генпрокурор.

Затем Луценко дал интервью The Hill, в котором разоблачил Йованович, обвиняя посла в давлении на украинские власти. За что попал под "раздачу" Госдепа. Также тогдашний генпрокурор в переписке требовал убрать Йованович из Украины, называя ее "послицей" и "дурой".

О том, что Луценко сотрудничал с Джулиани, вероятно, с согласия Порошенко, заявлял заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джордж Кент. Еще на слушаниях по делу об импичменте Трампа он заявлял, что Порошенко дал добро, чтобы Луценко сливал информацию Джулиани.

"В целом дело против Джулиани открыто скорее для острастки, ничего серьёзного против него нет. Но для украинской власти - нынешней и прошлой - всплывшие подробности не сулят ничего хорошего. В администрации Байдена недовольны тем, что Киев (в лице Луценко, а затем Ермака) готов был завести против него дело ради поддержки Трампа. Скандал с контактами Луценко и Ермака с Джулиани может ослабить поддержку Украины со стороны США и сыграть не в пользу Украине на переговорах Байдена с Путиным, где будет обсуждаться украинская тема", - сказал нам источник в политических кругах Вашингтона, близкий к Госдепу.