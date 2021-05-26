Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 мая, принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел.

Среди новых функций ведомства Арсена Авакова появились, в частности, такие:

учет орудий уголовных правонарушений.

Развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты по линии Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Психологическое обеспечение госслужащих МВД, полицейских, ГСЧС, Нацгвардии и др.

Вопросы рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов.

Министр внутренних дел будет назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.

Подробнее о том, что еще приняло сегодня правительство можно прочитать в нашем материале.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.