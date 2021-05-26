Кабмин расширил полномочия МВД. Список изменений
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 мая, принял постановление о расширении полномочий Министерства внутренних дел.
Среди новых функций ведомства Арсена Авакова появились, в частности, такие:
- учет орудий уголовных правонарушений.
- Развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты по линии Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и Госпогранслужбы.
- Психологическое обеспечение госслужащих МВД, полицейских, ГСЧС, Нацгвардии и др.
- Вопросы рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
- Мониторинг эффективности образования в правоохранительной сфере, МВД также будет устанавливать требования к ректорам высших военных учебных заведений и порядок подготовки студентов.
- Министр внутренних дел будет назначать на должность и увольнять руководителей подразделений и учреждений, которые относятся к МВД, принимать решения об их поощрении или привлечении к ответственности.
Подробнее о том, что еще приняло сегодня правительство можно прочитать в нашем материале.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.