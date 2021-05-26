Украина привлекает международные организации, которые будут закупать товары, работы и услуги оборонного назначения. По аналогии со схемой, которая сейчас работает на рынке закупок медпрепаратов, когда лекарства для нашей страны приобретаются через иностранные структуры, в частности, британскую Crown Agency.

На сегодняшнем заседании Кабмин своим решение утвердил перечень таких организаций по оборонке. В список попали два агентства НАТО (по связи и информации - NATO Communications and Information Agency, по поддержке и поставкам - Nato Support and Procurement Agency) и программа правительства США Foreign Military Sales. Подробности работы этих организаций в Украине пока не уточняются.

Напомним, по данным доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Украина заняла 34 место по военным расходам в 2020 году, поднявшись в рейтинге на одну ступень.

Между тем в госбюджет Украины на 2021-й год заложены 267 миллиардов гривен на безопасность и оборону, что на 22 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Также "Страна" подробно писала о сегодняшних решениях Кабмина.