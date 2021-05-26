На заседании в среду, 26 мая, Кабмин утвердил порядок мониторинга украинских учреждений на предмет их доступности для людей с инвалидностью. Будут учитываться наличие парковок для инвалидов, ширина дверных проемов и наличие пандусов. По итогам этого мониторинга появятся рейтинги, насколько тот или иной регион отвечает требованиям по безбарьерности.

В пояснительной записке к постановлению Кабмина указано, что здания, которые построены до 2007 года, как правило, не отвечают требованиям. Списки объектов, которые будут обследовать, определит Минрегион.

Станут учитывать наличие парковок для инвалидов (не менее 10% от всех парковочных мест), ширину входа на территорию и в здание (не менее 90 сантиметров), пешеходных дорожек (не менее 1,8 метра), покрытие тротуаров, наличие пандусов и их наклон и пр. В целом требований к помещениям у Минрегиона - на несколько страниц.

Выявленные нарушения учреждениям придется устранять. Для этого понадобятся дополнительные средства, которые придется искать местным властям, поскольку общественные здания, как правило, находятся на их балансе.

При этом невыполнение требований может быть чревато прекращением финансирования работы учреждения. С такой проблемой недавно столкнулись, в частности, коммунальные больницы - НСЗУ отказывалось заключать с ними договора.

Как рассказывал нам глава киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, ситуация осложняется тем, что далеко не все здания можно переоборудовать. К примеру, в больницах, которые размещаются в старых зданиях, объектах архитектурного надзора, это проблематично.

Для больниц требование по безбарьерности перенесли (иначе многие не смогли бы заключить договоры с НСЗУ и остались бы без финансирования), но не сняли. Теперь же с такой проблемой могут столкнуться и другие учреждения.

"Страна" подробно разбирала, какие еще решения Кабмин принял на заседании в среду, 26 мая.

Также мы писали о том, что Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы.