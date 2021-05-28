В США в годовщину убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда снова поднимается протестная волна.

Причина нового возмущения - в Сенате в очередной раз не смогли договориться о так называемом "законе Флойда" против полицейского насилия, который президент Байден обещал принять как раз к годовщине его гибели.

Что происходит с движением Black Lives Matter после прихода к власти Байдена (чему прошлогодние протесты немало поспособствовали) - рассказывает "Страна".

BLM угасает, но может снова вспыхнуть

В Америке обсуждается полицейская реформа, предполагающая запрет на применение копами удушающих приёмов, создание базы о злоупотреблениях силой, ослабление иммунитета копов от исков.

Однако реформа продвигается очень туго из-за возражения части сенаторов и полицейских, которые не хотят, чтобы их ограничивали в правах и лишали иммунитета от преследования за определенные действия. Они уверяют: почти половина всех насильственных преступлений в США совершается именно афроамериканцами, при том что они составляют лишь 13% населения.

Кроме того, расовые проблемы и вопрос полицейского насилия остаются одними из главных разделяющих факторов в самом обществе.

Активистов движения против расовой дискриминации и полицейского насилия даже не пригласили к обсуждению реформы, отмечает издание Politico. Что порождает волну недовольства уже администрацией Байдена, который год назад рьяно поддерживал американских "майдановцев" (оппоненты обвиняли демократов в подогревании протестов), Трамп же, которого обвиняли в расизме, наоборот, считался их противником.

Гибель Флойда стала символом расового конфликта в Штатах и катализатором многомиллионных протестов, организованных движением BLM (Black Lives Matter - "Жизни черных имеют значение").

"Американская Врадиевка" - растянувшийся на несколько месяцев бунт с жесткими погромами, вандализмом, сносом памятников и хаосом - отчасти предрешила исход предвыборной кампании в пользу Байдена.

Тогда США всколыхнула попавшая в соцсети видеозапись задержания в Миннеаполисе Флойда, против которого белокожий коп Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. Шовина в апреле признали виновным в непредумышленном убийстве, приговор ему объявят через месяц. Но то, что другие подобные инциденты хоть и приводили к массовым протестам, но не вызывали такого масштабного резонанса, а также то, что все это происходило перед выборами, породило версию о возможной выгоде бунта для одной из сторон гонки.

Через год в память о Флойде на улицы выходят сотни людей с портретами не только его, но и других афроамериканцев, которые погибли от рук полицейских. Семью Флойда в полном составе пригласили в Белый дом на закрытую встречу с Байденом.

"Вы невероятные, вы невероятная семья. Я бы хотел сейчас быть рядом с вами, чтобы вас обнять. С нетерпением жду с вами встречи. Очень жду. Мы сделаем гораздо больше, мы сделаем очень многое. Мы будем стоять на своём, пока не закончим", - убеждал Байден родственников Флойда в телефонном разговоре.

Впрочем, расовый вопрос не утратил своей остроты - за последние месяцы произошло три громких убийства безоружных афроамериканцев полицией.

"Маятник может качнуться в другую сторону. Хоть движение BLM, породившее последователей по всему миру, понемногу угасает, но может в любой момент возродиться при поддержке леваков, недовольных падением уровня жизни на фоне пандемии, и попытаться свергнуть самого Байдена, которого они, по сути, привели к власти", - сказал нам американский политолог Питер Стоун.

Они уже анонсировали новые акции протеста с требованиями перемен и принятия "закона Флойда".

Серия акций в разных городах была анонсирована на сайте движения Black Lives Matter (BLM) и в Twitter фонда.

"У нас категорически нет времени на то, чтобы умалчивать о несправедливости, которой подвергаются наши сообщества и мир. Этот митинг и шествие, организованные семьёй Джорджа Флойда и Элом Шарптоном, продемонстрируют нашу активную позицию о необходимости всеобъемлющих структурных изменений. Готовьтесь прийти уже сейчас", - говорится в обращении движения BLM в Twitter с призывом на демонстрации.

Американцы стали хуже думать о Флойде

В то же время мнение простых американцев о деле Флойда за год сильно изменилось.

По данным соцопросов, процент американцев, которые считают этот инцидент убийством, сократился с 60% до 36%. Часть считает, что Флойд умер якобы от передозировки наркотиками, а из Шовена сделали сакральную жертву.

"Протесты спали, и поддержка движения Black Lives Matter ослабла. Многие американцы по-прежнему считают полицейское насилие и расизм проблемой, но не готовы к новым радикальным проявлениям протеста. BLM поддержало много белых американцев, и вот среди них как раз поддержка движения упала. Это можно объяснить как затуханием протеста и приходом к власти Байдена, от которого ждут решения системных проблем, так и концентрацией на других вопросах, связанных с экономикой, ослабленной из-за пандемии. Иными словами, многим сейчас важнее поиск работы (миллионы потеряли места) и рост зарплаты, чем расовые проблемы", - говорит нам журналист издания US News Джозеф Вильямс.

Впрочем, радикальная часть активистов по-прежнему готова к новым протестам - уже против Байдена.

По данным политологического портала Real Clear Politics, деятельность Байдена на посту президента одобряют сейчас 53,5% американцев, а не одобряют 42,3%. В то же время лишь 42% жителей США считают, что страна развивается в правильном направлении (противоположного мнения придерживаются 50,6%).

"Часть его электората из BLM чувствуют, что их предали и использовали. Сам Байден оказался между молотом и наковальней - между левыми радикалами, которые ждут от него более решительных действий в части той же полицейской реформы (и что может настроить против него других сторонников), и умеренной частью Демпартии. На этом фоне растущее социальное неравенство и раскол в обществе по тем же расовым вопросам могут вызвать политический кризис", - говорит Стоун.

Один из лидеров BLM скупала дорогие дома в районах для белых

Тем временем идут скандалы с разборками и внутри самого BLM.

Соучредительнице движения Black Lives Matter, главе фонда защиты прав темнокожих Патрисс Каллорс пришлось уйти со своего поста после того, как у нее обнаружилась элитная недвижимость на миллионы долларов.

Издание New York Post обнаружило у Каллорс несколько объектов недвижимости на территории США, общей стоимости примерно $3,2 млн. В марте 2021 года она приобрела дом за $1,4 млн между Лос-Анджелесом и Малибу. В районе Лос-Анджелеса у нее еще есть три дома.

В штате Джорджия Каллорс и ее муж (тоже активист BLM) купили ранчо за $415 тысяч, где есть ангар для самолетов и аэродром.

У Патрисс Каллорс есть также жилье на Багамских островах — на курорте Олбани в районе, где находятся дома Тайгера Вудса и Джастина Тимберлейка.

Аппартаменты и коттеджи с видом на море в Олбани продаются по цене от $5 млн до $20 млн. В расследовании New York Post говорится, что объекты недвижимости Каллос покупала исключительно в "белых" районах.

Все это вызвало возмущение других борцов за права темнокожих. Так, например, Хоук Ньюсом, глава организации Black Lives Matter Нью-Йорка призвал провести расследование и выяснить, куда идут деньги фонда.

"Если вы называете себя социалистами, вам нужно спросить, сколько ее личных денег уходит на благотворительные проекты, — говорит Ньюсом в комментарии New York Post. — Все это очень грустно, потому что заставляет людей задуматься о реальной ценности движения и забыть о том, что речь идет просто о людях, которые его возглавили".

В организации Black Lives Matter Global Network Foundation, которую возглавляла Каллорс, все обвинения напрочь отрицают и заявляют, что она стала жертвой "расистских нападок со стороны изданий правого толка", которые "продолжают традицию террора со стороны идеологов превосходства белых по отношению к темнокожим активистам".

Впрочем, Каллорс все-таки пришлось уйти со своего поста. Хотя она это и не связывает с публикацией компромата, а говорит, что намерена сконцентрироваться на участии в телевизионных проектах.