Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в законодательство об усыновлении. Среди новых требований - граничная разница в возрасте между приемными родителями и детьми должна быть не более 45 лет.

Соответствующий законопроект правительство согласовало в ходе заседания в среду, 26 мая.

Как указано в пояснительной записке к документу, на начало этого года в Украине насчитывалось более 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены, тогда как в прошлом году усыновили всего порядка 1,3 тысяч детей, из низ 992 ребенка взяли в семьи украинцы (это на 443 ребенка меньше, чем в 2019 году). При этом через суд усыновление аннулировали в 36 случаях.

Поэтому в Кабмине решили, что законодательство об усыновлении нужно переписать. Новых требований несколько. Во-первых, установили граничную разницу в возрасте между будущими приемными родителями и детьми - не больше 45 лет. Во-вторых, решили учить будущих родителей.

"Более 90% семей, которые изъявили желание взять ребенка на воспитание, не имеют родительского опыта, что приводит к сложностям после усыновления", - говорится в пояснительной записке.

В-третьих, граждан, которые имеют хронические болезни (в первую очередь, инвалидность) отнесли к категории тех, кто не может быть усыновителем. В-четвертых, прописали отказ биологических родителей от детей и согласие на передачу из на усыновление - не ранее, чем через 6 недель с момента рождения ребенка.

Также усыновителями не смогут быть лица одного пола и те, кто состоит на учете в полиции. Для усыновления украинских детей иностранцами нужно будет получать разрешение органов соцзащиты и проходить более жесткие, чем сейчас, проверки.

Напомним, Кабинет министров решил увеличить помощь при рождении ребенка до 50 тысяч гривен.

Кроме этого, на заседании правительства утвердили сразу несколько законодательных актов, которые касаются семей и детей. О них подробно писала "Страна".