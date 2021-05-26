100% корпоративных прав на интернет-издание "Украинская правда" и все его активы переходят к украинской инвестиционной компании Dragon Capital.

Соответствующее соглашение заключено между редактором-основателем "Украинской правды" Аленой Притулой и генеральным директором Dragon Capital Томашем Фиалой.

Об этом сообщается на сайте УП.

Стороны договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда "Украинской правды" во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Еленой Притулой, которая и в дальнейшем будет выполнять роль редактора-основателя.

"По аналогии с проектом НВ, мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе на сайте "Украинской правды", - сообщил Томаш Фиала.

Томаш Фиала является владельцем крупнейшей в Украине инвестиционной компании Dragon Capital. С 2014 года владеет изданием "Новое время". В политических кругах считается, что он тесно связан с западными структурами (в частности, с Джорджем Соросом), а также имеет сильное влияние на партию "Голос".

Ранее Фиала купил медиа о финансах Finance.ua и Minfin.com.ua.

Ранее "Страна" писала о том, что что пишут журналисты о пресс-конференции Зеленского.