Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Донецкой области Славянской городской военно-гражданской администрации (ВГА).

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства в среду, 26 мая.

"Создать Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в указе.

Обязанности по образованию военно-гражданской администрации возложены на командующего объединенных сил и председателя Донецкой областной государственной администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что ранее мэр Славянска Вадим Лях попросил центральные власти образовать на территории города военно-гражданскую администрацию, чтобы прекратить полномочия действующего созыва городского совета и назначить внеочередные выборы.

14 апреля градоначальник обвинил депутатов в блокировании принятия бюджета и избрания секретаря городского совета. В связи с этим Лях обратился к главе Донецкой ОГА Павлу Кириленко с просьбой рассмотреть вопрос назначения перевыборов а на промежуточный период образовать в городе ВГА.

Напомним, 19 февраля президент Зеленский своим указом образовал около двадцати военно-гражданских администраций на территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявлял, что власть хочет ввести военно-гражданские администрации по всей Украине.