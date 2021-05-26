Бывший народный депутат Надежда Савченко рассказала, чем сейчас зарабатывает себе на жизнь. По ее словам, сейчас она шьёт мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продаёт по 8-20 тысяч гривен.

Об этом она рассказала в программе "Хард с Влащенко".

"Это моя первая работа - "Мазерати" (показывает на мягкую игрушку - Ред.). Я пошила коллекцию таких машинок. Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. У меня есть образование швачки. Просто такая работа - 8-20 тысяч гривен. А по чем они там реализуются, думаю, это аукцион или по заказу, - заявила экс-нардеп.

Напомним, Надежду Савченко обвиняли в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти. О плане, который якобы она готовила, по версии прокуратуры, "Страна" уже подробно писала.

22 марта 2018 года экс-нардеп была арестована СБУ в здании Верховной рады Украины по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года ее освободили из под стражи.

В сентябре 2018 года она официально получила статус безработного и зарегистрировалась в Центре занятости.

Ранее "Страна" взяла у Надежды Савченко большое интервью, где она рассказала о личной жизни.