"Постпред Крыма при российском президенте" Георгий Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с территорией оккупированного РФ полуострова из-за авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.

Об этом Мурадов сообщил на своей странице в Facebook.

"Воздушная гавань Крыма открыта для Белоруссии. Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас", - написал он.

По словам Мурадова, это может стать для Беларуси вектором стратегического развития и восстановления "общего цивилизационного и экономического пространства".

Он добавил, что курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов.

"Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу", - написал "представитель" Путина.

Напомним, вчера участники саммита Европейского союза приняли решение расширить санкции в отношении Беларуси после задержания в аэропорту Минска основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Кроме того, Кабмин Украины также принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.