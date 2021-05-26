На заседании в среду, 26 мая, Кабмин одобрил сокращение предельной численности работников секретариата правительства. Она уменьшится примерно на 10%.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Сегодня на очередном заседании правительства было принято постановление "Некоторые вопросы секретариата Кабинета министров Украины". Этот акт начинает процедуру оптимизации в аппаратах центральных органах исполнительной власти, в частности, непосредственно в секретариате Кабинета министров Украины конкретизируются структура директоратов, которые ответственны за формирование политики, и устраняется дублирование функций в подразделениях реализации политики", - написал Немчинов.

В секретариате правительства также появятся новые подразделения - по вопросам санкционной политики, мобилизационной работы, внутреннего аудита.

В результате одобренных изменений, по словам министра, предельная численность работников в секретариате Кабинета министров Украины уменьшится ориентировочно на 10%.

Напомним, "Страна" писала о том, что еще принял Кабмин 26 мая: введение ковидных паспортов с июля, увеличение пособий на ребенка, применение санкций против Ольги Кабо.

Также мы сообщали о том, что Кабмин согласовал назначении Марии Черной на пост главы Кировоградской ОГА.