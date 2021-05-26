В Европейском Союзе собираются принять уже четвертый пакет санкций против Беларуси в июне из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Твиттере.

"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть принят в июне. Тогда же должны быть составлены списки лиц, ответственных за вынужденную посадку рейса Ryanair", – написал Джозвяк.

"Секторальные санкции, вероятно, займут немного больше времени, но цель – сделать это до летних каникул ЕС в августе", - добавил журналист.

Напомним, после задержания в аэропорту Минска Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA, участники саммита Европейского союза решили расширить санкции в отношении Беларуси.

Кроме того, во вторник, 25 мая, на внеплановом заседании Кабмина было принято решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как будут летать самолеты "Белавиа" после санкций Европы.

Также "Страна" подробно писала, как теперь долететь из Киева в Москву и вернет ли "Белавиа" деньги за билеты.