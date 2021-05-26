На нидерландской военной авиабазе Хиллз-Риен началось выездное судебное заседание по делу о крушении малазийского авиалайнера MH17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года. На авиабазе в Нидердандах хранятся все собранные на месте трагедии обломки самолета, а также была произведена его реконструкция, сообщает Укринформ.

Судьи заседают в небольшом палаточном городке возле ангара, где хранится реконструированный после крушения лайнер. Перед началом осмотра обломков судья Хендрик Стейнгаюс заявил, что суд впервые увидит реконструкцию МН17.

Ранее сторона обвинения настаивала на осмотре левой и правой частей кабины самолета рейса MH17 для сравнения повреждений. Ведь, по версии нидерландских и бельгийских экспертов, ракета "земля-воздух" попала в левую сторону самолета. Защита одного из обвиняемых, Пулатова, просила предоставить письменный вариант утвержденного судом порядке осмотра реконструкции самолета.

Во время заседания суд сообщил, что повторно опросили экспертов российского концерна Алмаз-Антей, нидерландских и бельгийских специалистов. Это был общий допрос экспертов.

Напомним, крушение пассажирского самолета Малазийских авиалиний произошло 17 июля 2014 года. В в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Также мы писали о том, что, по данным судьи Окружного суда Гааги, в этом году приговоры по делу о крушении малайзийского Boieng рейса МН17 в небе над Донбассом вынесены не будут. На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года.