В среду, 26 мая, Финляндия отозвала разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на полеты в страну. Решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает агентство транспорта и коммуникаций Финляндии (Traficom).

"Финское агентство транспорта и связи Traficom отозвало у белорусской государственной авиакомпании "Белавиа" лицензию на осуществление полетов в Финляндию.

Причина отзыва - оценка Traficom о том, что Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории", - говорится в сообщении.

Напомним, ряд стран, в числе которых и Украины, приостановили авиасообщение с Беларусью. Это произошло после того, как 23 мая после сообщения о минировании в Минске совершил посадку самолет, который направлялся из Греции в Вильнюс. На борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич, его задержали. Вместе с ним летела его девушки, которая также была задержана в Минске.

Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен оправдываться из-за инцидента с самолетом.