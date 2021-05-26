Кабмин уволил двух замов министра здравоохранения и назначил председателя Нацагентства по вопросам госслужбы
Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 26 мая, принял решение о раде кадровых изменений. Правительство, кроме согласования назначения Черной Марии главой Кировоградской областной государственной администрации, приняло и другие кадровые решения.
Кабмин согласовал назначение:
- Корикова Олега Николаевича - первым заместителем председателя государственной инспекции ядерного регулирования;
- Калениченко Наталью Григорьевну - заместителем председателя Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел.
Кабмин распорядился уволить:
- Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя Министра здравоохранения Украины (по собственному желанию);
- Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;
- Свирина Вадима Владимировича от должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Антоненка Леонида Васильевича от должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины
Кабмин назначил:
- Высоцкого Тараса Николаевича первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Алюшину Наталью Александровну председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;
- Шевчука Дмитрия Павловича заместителем председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Антоненка Леонида Васильевича заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Путеец Екатерину Юрьевну заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Напомним, премьер-министр Деним Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова.
Также мы рассказывали, что Кабмин назначил временного главу "Укравтодора" вместо Кубракова.
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