Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 26 мая, принял решение о раде кадровых изменений. Правительство, кроме согласования назначения Черной Марии главой Кировоградской областной государственной администрации, приняло и другие кадровые решения.

Кабмин согласовал назначение:

Корикова Олега Николаевича - первым заместителем председателя государственной инспекции ядерного регулирования;

Калениченко Наталью Григорьевну - заместителем председателя Государственной налоговой службы по цифровому развитию, цифровых трансформаций и цифровизации;

Банькова Александра Сергеевича - государственным секретарем Министерства иностранных дел.

Кабмин распорядился уволить:

Шаталову Светлану Николаевну с должности заместителя Министра здравоохранения Украины (по собственному желанию);

Иващенко Игоря Анатольевича с должности заместителя Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;

Свирина Вадима Владимировича от должности заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Антоненка Леонида Васильевича от должности первого заместителя Председателя Фонда государственного имущества Украины

Кабмин назначил:

Высоцкого Тараса Николаевича первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины;

Алюшину Наталью Александровну председателем Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;

Шевчука Дмитрия Павловича заместителем председателя Государственной аудиторской службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Кудина Дениса Игоревича первым заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины;

Антоненка Леонида Васильевича заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины;

Путеец Екатерину Юрьевну заместителем Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, премьер-министр Деним Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Ляшко министром здравоохранения вместо уволенного Максима Степанова.

Также мы рассказывали, что Кабмин назначил временного главу "Укравтодора" вместо Кубракова.